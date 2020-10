Il direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, ai microfoni de “La Sicilia”, si è espresso in merito all’impraticabilità dello stadio Massimino non escludendo che la permanenza a Lentini possa essere prolungata: «Se i tempi dei lavori al Massimino si allungheranno, giocheremo ancora a Lentini. La previsione era di restare fuori casa un mese. Ma senza un campo adeguato resteremo a Lentini anche più a lungo. La Sigi è in continuo contatto con il Comune per arrivare a una soluzione adeguata».