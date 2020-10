Sono partiti i controlli da parte della Polizia di Stato per far rispettare le misure anti-covid dopo l’ultima stretta del governo.

Come riportato da “Seguonews” i controlli sono stati eseguiti dalle pattuglie della Questura di Caltanissetta e dei Commissariati di pubblica sicurezza di Gela e Niscemi, nei rispettivi territori.





In totale sono 166 le persone controllate nel corso dei servizi e 15 quelle sanzionate, can multa da 400 a 1000 euro, come stabilito dal recente D.L. 7 ottobre 20202 n.125. Tre sanzionati a Caltanissetta, sei a Gela e sei a Niscemi.