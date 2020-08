«Abbiamo tanti giocatori sotto contratto, una base che ritengo valida. Il confronto con l’allenatore dovrà essere assolutamente prioritario per poter avviare altre trattative. Finalmente il 18 agosto si vedrà una squadra in campo allenarsi, che deve ritrovare il giusto entusiasmo e rispecchiarsi al pensiero della città e dei tifosi, i quali hanno realmente sofferto situazioni molto pesanti. Oggi vogliamo ridare vitalità, credibilità e vogliamo soprattutto riappropriarci di un’identità forse smarrita per molto tempo». Queste le parole del direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, rilasciate ai microfoni di “Prima Linea Tg” in merito alla società etnea.