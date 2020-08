I volontari che sperimenteranno il vaccino anti coronavirus presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani riceveranno un’indennità di 700 euro. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, si tratterà di una sorta di rimborso per il tempo dedicato al test e per ovviare al fatto che l’ordinamento italiano, a differenza di quello degli Stati Uniti, non prevede il pagamento di chi si presta alla sperimentazione dei farmaci.