Il Palermo oggi è riuscito a ottenere una splendida vittoria per 4-0 contro il Nola, nel match valevole per la 26esima giornata di Serie D. Alberto Pelagotti, portiere rosanero, ha voluto esprimere la sua gioia per la vittoria tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Un altro piccolo passo verso un unico obiettivo. Forza Palermo!”. Di seguito la storia: