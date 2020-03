Finalmente la Lega Serie A si è espressa sul match tra Sampdoria e Hellas Verona, la partita verrà rinviata come accaduto per le altre 5 gare per l’emergenza legata al Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il governatore della regione Liguria aveva dato l’ok a giocare a porte chiuse, la Lega ha preferito rinviare la partita.