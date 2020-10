«Rigore per loro nel finale? Non l’ho visto, guardavo la palla che arrivava dall’esterno. Non ho visto nemmeno il nostro, non ho potuto vederlo, non ho prove, poi lo riguardo e saprò cosa dire». Queste le parole di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Ternana.