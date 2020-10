«Che impressione mi ha fatto la Ternana? Oggi abbiamo fatto una buona partita sotto il piano caratteriale e del gioco. Loro sono una squadra rodata e giocano insieme da tanto,hanno nomi importanti e potranno dire la loro in questo campionato, ma anche noi alla lunga potremo avere buone chance per dire la nostra». Queste le parole di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Ternana.