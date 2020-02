«Post su Instagram? Non è successo nulla, ero deluso e amareggiato dalla sconfitta. Ho messo questa cavolata che ho tolto subito dopo, non volevo mancare di rispetto nessuno. Ringrazio i tifosi che erano presenti a Licata, non ci siamo capiti praticamente. Ero basito dal fatto che qualcuno pensava fosse diretto ai tifosi, alla società o al mister. non lo faccio perché non sono nessuno, sarebbe da coglioni fare una cosa del genere. Quella frase “siamo soli” l’avevo già messo dopo Cittanova, lì era stata presa in maniera positiva, era riferito che contro di noi tutti danno il 100%, vorrei succedesse anche contro le altre. Pagliacci? Lo sanno per chi era, non devo spiegare niente a nessuno. Io sono innamorato di Palermo, non era per nessuno di questa società». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.