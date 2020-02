«Rimane la rabbia in maniera forte per la sconfitta, poteva essere la partita che permetteva di dare impronta forte al campionato. I 10 punti con 9 partite sarebbero stati importantissimi. Sappiamo che vincendone 7 siamo promossi». Queste le parole, raccolte dalla nostra redazione, del portiere del Palermo Alberto Pelagotti intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.