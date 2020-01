«Noi scendiamo in campo per vincere. il recupero del Savoia non me l’aspettavo, però non sapevo nemmeno quanti punti di distanza avevano perché non guardo la classifica, guardo solo in casa mia. Non mi importa delle altre. Differenza tra giocare fuori e in casa? Noi fuori ci caliamo nella categoria e giochiamo come squadra che si vuole salvare, in casa abbiamo l’obbligo di fare la partita e giocare a visto aperto. Questo fa sì che lasciamo degli spazi in più. Il nostro livello tecnico è altissimo». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.