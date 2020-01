«Floriano è forte,ci siamo sentiti ieri per telefono. Può sostituire Santana, è uno che gli piace dribblare e giocare a piede invertito, in questa categoria può fare la differenza, è devastante. Telefonata con lui? Ogni tanto ci sentiamo. Abbiamo parlato del più o del meno, niente di particolare». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.