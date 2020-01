«Se mi aspettavo così la Serie D? Era un campionato che non conoscevo, non avevo nemmeno visto una partita. Il livello tecnico è inferiore alle altre categorie, però, c’è tanto agonismo che fa tanto in questa categoria, non mi aspettavo questi campi. Alcuni sono stati imbarazzanti. Se metti la Nazionale in campi dove abbiamo giocato noi, come Biancavilla o Palmi, fanno fatica anche loro». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.