«Voglia di rivalsa in casa? Non è che si può chiamare voglia di rivalsa. Noi siamo primi, sicuramente sappiamo che dobbiamo proseguire sotto il profilo di quando siamo partiti. Dobbiamo ricompattarci ed essere forti, bisogna continuare la striscia positiva e allungare in classifica. Fondamentalmente io credevo di poterle vincere tutte, ma non è così. In tutte le categoria ci sono partite difficile, vincerle tutte è impossibile, ci può essere un calo, se così possiamo chiamarlo. Abbiamo toppato due partite, col Troina abbiamo sbagliato solo i rigori. I discorsi lasciano il tempo che trovano, nel calcio contano solo i risultati». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.