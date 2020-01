«Io nuovo leader vista l’assenza di Santana? Mario è un leader sotto tutti gli aspetti, è un giocatore che è cresciuto in un mondo molto difficile, io sono uno che tiene il gruppo. Mi sono preso in carico i giovani, cerco di tenere la squadra equilibrata e scherzo. Mario è più serio, io più giocherellone, entrambi abbiamo comunque il carisma che ci permette di dare qualcosa in più». Queste le parole del portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rilasciate in conferenza stampa.