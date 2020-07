Secondo quanto riporta “Pedullà”, in merito alla posizione dell’attuale tecnico del Cagliari, Walter Zenga, non è scontato che resti al Cagliari anche nella prossima stagione. Infatti, potrebbe accadere che le strade tra il tecnico ed il club si dividano, con la dirigenza del Cagliari che andrebbe quindi alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili visionati dal club, figura quello di Juric, che, però, sta parlando del rinnovo con l’Hellas e che, in caso di addio, andrebbe all’estero. Altro tecnico molto apprezzato dal Cagliari è l’ex Palermo Liverani, su cui si registra l’interesse di altri club di Serie A. Quest’ultimo, ad oggi, è totalmente concentrato sulla salvezza da conquistare con il Lecce, poi sarà il tempo delle valutazioni.