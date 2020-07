L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sul calciomercato in entrata della neopromossa in Serie B Vicenza. Infatti, il club ha tutte le intenzioni di costruire una squadra all’altezza del campionato cadetto e, per tale motivo, è vicina al colpo in attacco. Si tratta dell’ormai ex Chievo Meggiorini, giocatore che si è svincolato dai clivensi e che vanta grande esperienza. Il giocatore, inoltre, abbasserebbe notevolmente lo stipendio percepito per sposare la causa Vicenza. L’altro investimento in attacco potrebbe essere il giovane Da Cruz. Infatti, il giocatore di proprietà del Parma, dopo l’esperienza con l’Ascoli e con lo Sheffield Wednesday, esperienze non molto esaltanti, potrebbe presto tornare in Serie B, in prestito, proprio al Vicenza.