Giroud è stato vicino alla Serie B: un club ha provato a convincerlo: il retroscena

Come riferito da Tuttosport, il centravanti del Milan è stato vicino ad un club di Serie B. Il bomber Campione del Mondo con la Francia nel 2018, lascerà l’Italia dopo 3 anni per approdare, in estate, agli statunitensi dei LAFC.

Prima di scegliere il club statunitense, però, il Como ha provato a proporre un’offerta a Giroud. In particolare il tecnico Cesc Fabregas, compagno del classe 1986 ai tempi dell’Arsenal, avrebbe provato a convincere la punta ad attendere prima di accettare Los Angeles per unirsi al Como una volta raggiunta la promozione in Serie A per cui il Como è in piena lotta. Un tentativo ambizioso ma la dimensione del Como lo consente.