Pedullà: “Tutino, pressing di Samp e Salernitana. In fila anche Venezia e Schalke 04”

L’ex Palermo Gennaro Tutino è destinato a lasciare Cosenza, nonostante il recente riscatto da parte del club rossoblu dal Parma. Tuttavia, questo sforzo rischia di essere vano, poiché l’attaccante, grande protagonista nell’ultimo campionato di Serie B, è al centro di un forte interesse da parte di diverse squadre. Sampdoria e Salernitana stanno intensificando il loro pressing su Tutino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, anche Venezia e Schalke 04 sono in fila per il giocatore. L’asta per Tutino è ormai partita, e sembra sempre più probabile che l’attaccante si allontanerà da Cosenza.