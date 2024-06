Bari, Longo si presenta: «Questa è una grande piazza che non si può rifiutare»

Il nuovo tecnico biancorosso, Moreno Longo, si è presentato quest’oggi in una conferenza stampa tenuta allo stadio San Nicola.

Queste le sue prime dichiarazioni:

«Scegliere Bari per me è stato molto facile, questa è una grande piazza che non si può rifiutare. Questa piazza trasuda calcio, i numeri del pubblico bastano per dare l’adrenalina necessaria per venire qui e dare tutto me stesso per fare un buon lavoro e creare quell’entusiasmo che solo una piazza come Bari può dare».

Longo ha evidenziato l’attrattiva e il prestigio della città di Bari, sottolineando la passione dei tifosi e l’importanza del contesto calcistico locale. Ha espresso il suo entusiasmo e il suo impegno nel voler fare un buon lavoro, motivato dall’energia e dall’entusiasmo che solo una realtà come Bari può offrire.

Longo ha proseguito: «Sono molto legato a questa terra, mia madre veniva da qui e ho ancora legami familiari. Immagino una squadra propositiva, che abbia la volontà di condurre la partita, la personalità e il coraggio di provare a vincere la gara senza speculare. Dobbiamo avere il piglio di provare sempre a vincere, cercando di passare attraverso una coesione di squadra. Serve rispetto per la maglia e per chi ci viene a vedere le partite».