Bari, Magalini si presenta: «Arriveranno una decina di giocatori. Dobbiamo fare bene»

Durante la giornata di presentazioni in casa Bari, il nuovo direttore sportivo biancorosso, Giuseppe Magalini, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro della squadra.

Su quali basi poggerà il suo Bari: «La società ha già riscattato Sibilli: è un valore per noi. Noi ci impegneremo per cercare altri Sibilli. Stiamo pensando con il mister su come costruire la nuova squadra. In virtù del confronto con l’allenatore sceglieremo i giocatori. Abbiamo un bel da fare sicuramente».

Su quali basi poggerà il suo Bari: «La società ha già riscattato Sibilli: è un valore per noi. Noi ci impegneremo per cercare altri Sibilli. Stiamo pensando con il mister su come costruire la nuova squadra. In virtù del confronto con l’allenatore sceglieremo i giocatori. Abbiamo un bel da fare sicuramente».

Come intende impostare il calciomercato: «Nel tipo di lavoro c’è sempre una via di mezzo tra giovani ed esperti. Bisogna partire da quello che abbiamo. Alcuni reparti sono scarni e vanno rimpolpati. Nell’immediato opterei per giocatori molto funzionali. Ci chiamiamo Bari e dobbiamo presentarci bene».

Sulla costruzione della rosa: «Stiamo facendo una disamina sui giocatori che abbiamo in rosa e su queste basi costruiremo la squadra per il prossimo anno. In rosa ci sono dei giocatori certamente bravi e con loro dobbiamo parlare per conoscere le loro intenzioni. Inutile dire che Vicari, Pucino, Sibilli, Maita e Maiello sono forti. Dobbiamo comprare almeno una decina di elementi».