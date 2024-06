Dopo una breve esperienza in Spagna, Cristian Totti torna subito in Italia per giocare ad Avezzano. Il classe 2005, figlio d’arte, è un nuovo giocatore biancoverde. Terminata la sua esperienza tra le giovanili del Rayo Vallecano, il giovane Totti ha deciso di continuare la sua carriera calcistica in Italia. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

