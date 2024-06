Pedullà: “Salernitana, contatti con Petrachi”

Come scrive il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale la Salernitana sta valutando la proposta del fondo Breda Holding per la cessione societaria, ma per il momento non ci sono novità.

Anzi Iervolino deve programmare la nuova stagione e prendere un direttore sportivo: in una lista di (pochi) nomi, emerge quello di Gianluca Petrachi. Ci sono stati contatti, non ci sono accordi, ma è un profilo che piace e si potrebbe arrivare a un’intesa.