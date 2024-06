TMW: “Hellas Verona in pressing su Zanetti per la panchina. Il Palermo vira su Dionisi”

Come si legge su “TMW” l’Hellas Verona in pressing per Zanetti.

Sono ore estremamente calde in casa Hellas Verona, alle prese con la delicata scelta del nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Marco Baroni il club scaligero è infatti in forte pressing per Paolo Zanetti: il tecnico è ancora legato all’Empoli fino al 2026 (dopo la salvezza dei toscani è scattato il rinnovo) ma i toscani lo liberebbero senza problemi.

Col Verona che punta su Zanetti, quindi, l’altro nome accostato alla panchina, ovvero quello di Alessio Dionisi, si avvicina contestualmente di più al Palermo: tra il club rosanero e l’ex allenatore del Sassuolo è prevista l’accelerata in settimana.