Clamoroso dietrofronte di Moses Odjer, il centrocampista sembrava destinato al Palermo e doveva arrivare in città questa mattina, ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Secondo quanto riporta il sito del noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, la moglie di Odjer non ha acconsentito al trasferimento, ritenendo che la Serie C non è una categoria in linea con le ambizioni del marito. La trattativa, al momento, sembra saltata.