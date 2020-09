Il Palermo vuole puntellare ulteriormente il centrocampo dopo l’arrivo di Palazzi dal Monza. Secondo quanto riporta “Il Corriere del Veneto” i rosa sono sempre interessati a Lorenzo Lollo, che però preferisce non scendere di categoria e restare in Serie B. Al momento il giocatore ha ricevuto solo le offerte del club di Viale del Fante e del Modena, chissà se il giocatore del Venezia non possa prendere in considerazione l’ipotesi di trasferimento in uno dei due club, in mancanza di offerte.