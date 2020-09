Il Trapani è in vendita e finalmente si è fatto avanti qualcuno per rilevarvo. Infatti è arrivata l’offerta del Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” che ha presentato un’offerta a Petroni. Di seguito la nota del Comitato riportata “Magazinepragma.com”:

“Il comitato C’è chi il Trapani lo ama ha formulato, attraverso il notaio Saverio Camilleri, la proposta di acquisizione del 100 per cento delle quote del Trapani Calcio. Quella del Comitato è la migliore proposta possibile per il Trapani Calcio, per la sua tifoseria e per la città di Trapani, in linea con lo spirito che ha animato tanti cittadini che hanno aderito a questa iniziativa spontanea nata per garantire la sopravvivenza del Trapani Calcio, che ha subito una retrocessione a tavolino perdendo la Serie B faticosamente conquistata e mantenuta sul campo, per restituire Trapani, che si riconosce nei colori della propria squadra, ai trapanesi. Attendiamo tutti, con la celerità che la situazione odierna richiede, la decisione dell’attuale proprietà. Qualora ritenesse di avere sul tavolo proposte migliori di quella formulata dal Comitato, che vadano nella direzione dell’esclusivo interesse del Trapani Calcio, dei tifosi e della città di Trapani, è libera di prenderle in considerazione