Come riportato dal noto giornalista Pedullà, la Cremonese continua a muoversi sul mercato. Il club dopo aver chiudo per Johnsen (che firma domani) dal Venezia, è pronto per presentare un’offerta per Henry, non incedibile a Verona, che era stato sondato anche dal Palermo nelle scorse settimane. L’arrivo in rosanero è stato poi congelato con la permanenza di Soleri.

