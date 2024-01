Sudtirol, UFFICIALE: Ghiringhelli in prestito alla Spal

Il Sudtirol, mediante una nota ufficiale del club, ha reso noto il passaggio in prestito di Ghiringhelli alla Spal.

Di seguito la nota:

“FC Südtirol comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (prestito fino al 30.06.2024) alla società SPAL militante nel campionato di serie C girone B del difensore Luca Ghiringhelli.

Nato a Pavia il 23 gennaio 1992, Luca Ghiringhelli, 180 centimetri per 78 kg, di piede destro, terzino o come centrocampista di fascia destra è cresciuto nel Milan, azzurrino U19, già alla Spal nel 2011 in C1, prima della B a Novara e con la Juve Stabia, la C a Pavia e con la Reggiana, prima di cinque anni in B, tre a Cittadella e due con la Ternana: 173 gare in B, di cui 5 in biancorosso nella stagione corrente.

FC Südtirol augura a Luca Ghiringhelli una seconda parte di stagione 2023-2024 ricca di soddisfazioni”.