Pedullà: “Bari, tre club su Sibilli. La Salernitana offre Maggiore”

Ore calde in casa Bari per quanto riguarda il calciomercato in entrata e in uscita. Con Gaston Pereiro sempre nel mirino, per il quale si cerca di trova l’intesa definitiva, i biancorossi lavorano anche sul futuro di Giuseppe Sibilli. Come riporta Alfredo Pedullà, noto giornalista di calciomercato, il giocatore dei pugliesi è finito nel mirino di alcuni club di Serie B. Oltre al Modena e alla Sampdoria, l’attaccante sarebbe un’idea molto concreta per la Salernitana. I granata, per battere la concorrenza, è disposta a mettere sul piatto il cartellino di Giulio Maggiore, centrocampista molto gradito al Bari. Nelle prossime ore potrebbero seguire importanti sviluppi.

Continue Reading