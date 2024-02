Pedullà: “Autogol Venezia. Palermo da 7, i voti al mercato di Serie B”

Attraverso il proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà ha dato i voti al mercato delle squadre di serie B.

Povero, poverino o poverissimo: scegliete voi l’aggettivo giusto. È stato il calciomercato del ciapanò: potevamo immaginarlo, ne riparliamo la prossima estate. Ecco perché il massimo voto in Serie A è 6,5: abbiamo deciso così dopo aver visto fioccare 7 oppure 8 per qualche affitto-acquisto opinabile. Una sola cosa che riguarda la B: ha ragione da vendere Paolo Vanoli, cedere Johnsen alla Cremonese, concorrente diretta del Venezia nella corsa alla Serie A, è stato un autogol. Diremmo: clamoroso, il mitico Communardo Niccolai – nessuno si offenda – non avrebbe potuto fare meglio (o peggio).

Ma in B non ci sono più i direttori sportivi di una volta, ovviamente senza generalizzare: la qualità è scaduta e si avverte il desiderio di avere gli specialisti di 10-12 anni fa. Desiderio difficilmente realizzabile, temiamo. Un esempio (non l’unico, ma ci fermiamo perché poi si offendono…): cosa deve fare un patron come Arvedi a Cremona se non spendere e spandere in ogni sessione di mercato? Ora i giudizi e i voti, sperando che abbiate scelto tra povero, poverino o poverissimo…

I VOTI ALLA B

ASCOLI 5,5 BARI 6 BRESCIA 5 CATANZARO 6,5 CITTADELLA sv COMO 7,5 COSENZA 6,5 CREMONESE 7,5 FERALPISALÒ 5,5 LECCO 6,5 MODENA 6,5 PALERMO 7 PARMA sv PISA 5,5 REGGIANA 6 SAMPDORIA 5 SPEZIA 6,5 SUDTIROL 5,5 TERNANA 6,5 VENEZIA 4.