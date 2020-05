Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, l’ex Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha parlato dei problemi economici che affliggono da anni il calcio italiano, tirando in ballo Palermo, Bari e Foggia. Ecco le sue parole: «Con Tavecchio e con Fabbricini puntavamo al controllo dei bilanci, delle plusvalenze e della scommesse. Il sistema calcio va rifondato da qui. Sapevo bene che il sistema plusvalenza è una bolla pericolosa, che regge il sistema in maniera viziata. Volevo approfondire, fare accertamenti. La Federazione, e in particolare proprio Gravina, avevano pensato di creare una commissione conoscitiva per la verifica dei bilanci, con un presidente già individuato, ma poi tutto è sfumato. E non so perché. Palermo, Foggia, Bari hanno portato alla luce situazioni gravi di bilancio: se si interviene prima si evitano delusioni dei tifosi, false aspettative, il caos».