Secondo i dati della Protezione Civile, il numero dei nuovi decessi Coronavirus in Lombardia rispetto a ieri è di 42 persone: il totale delle vittime tocca quindi quota 14.231. Il numero sta scendendo: ieri erano 47 due giorni fa erano 88. Le persone attualmente positive aumentano in 24 ore di +259. Mentre i nuovi casi totali sono +526, un numero sostanzialmente invariato rispetto a ieri, quando erano cresciuti di +533 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 77.528 casi (ieri erano 77.002). I dati arrivano a fronte di +7.155 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 410.857 test e di 247.176 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 532 (-13 rispetto ai 545 di ieri), i ricoverati sono 6.609 (+80 da ieri, quando erano 6.529): fino a ieri erano diminuiti. Sono 26.371 i dimessi, +225 rispetto a ieri (quando se ne contavano 26.146). 1.693 casi sono in corso di verifica