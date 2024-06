Pec arrivata nelle mani di Federico Giuntoli: offerta da 30 milioni di euro | La Juve è costretta ad accettare

Il mercato della Juventus inizia lentamente a prendere forma. Giuntoli è al lavoro soprattutto per rinforzare centrocampo e attacco

La nuova Juventus, quella che il prossimo anno sotto la guida di Thiago Motta avrà l’obbligo di competere per lo scudetto e di fare più strada possibile in Champions League, sta pian piano prendendo forma. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è da tempo al lavoro su più tavoli sia in entrata che in uscita.

La priorità del dirigente bianconero è il rafforzamento di centrocampo e attacco e da questo punto di vista gli obiettivi sono già individuati da tempo. In mediana manca solo l’annuncio dell’acquisto del brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa, mentre sono molto avviate le trattative per Khéphren Thuram del Nizza e Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Per concretizzare trattative che necessitano di un esborso economico significativo la Juventus deve pensare anche a vendere. Il nome più gettonato in tal senso è quello di Federico Chiesa impegnato in questo periodo con la Nazionale agli Europei di calcio.

A sorpresa però potrebbe non essere l’attaccante ligure l’unico pezzo da novanta sacrificato in nome del bilancio e del reperimento delle risorse utili a chiudere operazioni in entrata. Nelle ultime ore un ricco e ambizioso club di Premier League ha compiuto passi importanti per un altro big della rosa juventina.

Juventus, un’altra cessione da urlo: pronti 30 milioni di euro

Senza considerare la dismissione di alcuni dei giovani di maggior talento che saranno ceduti al miglior offerente, come ad esempio l’attaccante argentino Matias Soulè, sul tavolo del direttore sportivo bianconero è arrivata una concreta manifestazione d’interesse per un difensore.

Stiamo parlando di Federico Gatti, anche lui impegnato ad Euro 2024 e reduce da una stagione di alto livello caratterizzata da 32 presenze, quasi tutte da titolare e da ben 4 gol realizzati nel corso del campionato.

Juventus, Giuntoli è tentato: l’offerta per Gatti non si può rifiutare

Giuntoli non aveva e forse non ha ancora intenzione di cedere l’ex Frosinone, ma a fronte di una possibile offerta del Newcastle (il club di Premier interessato) compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro il difensore azzurro potrebbe lasciare Torino.

La trattativa tra le due società non è ancora entrata nel vivo ma è probabile che da qui ai primi di luglio da parte dei dirigenti del club di proprietà del PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, arrivi sulla scrivania del ds juventino la classica proposta indecente.