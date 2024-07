Thiago dice OK, Giuntoli dice OK: ti vendiamo a 30 milioni di euro | Ciao ciao Juve, è finita malissimo

Intesa trovata tra tecnico e ds: il giocatore, che pareva essere al centro del nuovo progetto bianconero, lascerà Torino all’istante.

E’ partito con il botto il mercato della Juventus, che ha la chiara intenzione non solo di tornare a competere, ma di vincere. La Vecchia Signora ha già chiuso il colpo Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano arriva a Torino in uno scambio con Iling Jr e Barrenechea (più conguaglio in favore dell’Aston Villa), ed è solo il primo rinforzo di una lunga serie. La società sta chiudendo per l’arrivo di Thuram e di Di Gregorio, e dopodiché si lancerà a capofitto su Koopmeiners e Calafiori.

E’ chiaro però che dovranno essere chiuse anche alcune operazioni in uscita. Tralasciando gli addii degli svincolati, il club torinese ha concluso un ottimo affare cedendo alla Fiorentina Moise Kean per un corrispettivo di 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Allo stesso modo però andranno fatte altre vendite, e sicuramente si dovrà sacrificare un pezzo pregiato della rosa.

Ed è proprio da questo punto di vista che nelle ultime ore sono arrivate delle novità a dir poco clamorose. Un calciatore che pareva essere al centro del nuovo progetto juventino sarà dato via per 30 milioni dopo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il tecnico Thiago Motta hanno dato l’ok alla sua partenza definitiva.

Ecco il sacrificato bianconero

Nel corso degli ultimi giorni si è vociferato tanto di quale calciatore, anche tra i giovani prospetti esplosi di recente, potesse essere sacrificato dalla Juventus per finanziare gli altri colpi in entrata. Dopo un’attenta riflessione ai piani alti della Continassa si è giunti ad una conclusione definitiva: sarà Dean Huijsen a lasciare Torino.

Il difensore centrale nonostante abbia giocato poco ha già una valutazione importante, che si aggira sui 30 milioni di euro. Una cifra alta, che consentirebbe di mettere a bilancio una grande plusvalenza e, appunto, di dare nuova linfa a Giuntoli per rinforzare ulteriormente la squadra.

Tanti club sul classe 2005

Il gioiellino spagnolo di origini olandesi ha tanti estimatori, ed è anche per questo motivo che ha buon mercato. In particolar modo a seguirlo ci sono club di Bundesliga: dal Borussia Dortmund al Bayer Leverkusen, passando per lo Stoccarda.

Oltre a questi però c’è da segnalare anche l’interesse del Newcastle e soprattutto del PSG. Proprio la società parigina ad oggi sembra la principale indiziata a prendere Huijsen.