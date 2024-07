Carletto Ancelotti lo chiama durante Euro24: vuoi venire al Real Madrid? Lo strappa dalle mani della Juventus

Brutte notizie in casa bianconera, visto che il tecnico dei Blancos vuole scippare un grande nome alla Vecchia Signora.

La Juventus continua a lavorare imperterrita sul mercato. Il club torinese è scatenato, e ha già ufficializzato diversi colpi. Dopo l’acquisto di Douglas Luiz dall’Aston Villa infatti è ormai cosa fatta anche per quello di Khephren Thuram. Due innesti che andranno a rivoluzionare in maniera pesante la mediana juventina, anche se non è finita qui, visto che si continua a lavorare sottotraccia per Teun Koopmeiners.

I bianconeri però sono attivi anche negli altri reparti. L’arrivo di Michele Di Gregorio pare ormai cosa fatta. Ci si muove anche in difesa. Calafiori ormai è sfumato, e si parla della possibilità di prendere Kiwior. Sulle fasce invece si continua a valutare l’idea di prendere Yan Couto, giovane stella del Manchester City. Nel reparto offensivo invece si ragione su un vice Vlahovic e su un innesto per la corsia.

La Vecchia Signora però sta spingendo tanto pure per quanto riguarda il mercato in uscita. Dopo aver completato un’operazione capolavoro con la Fiorentina per la cessione di Moise Kean, la società vuole piazzare anche gli altri esuberi. Allo stesso modo però è probabile che, per sistemare i conti, venga messa a segno una cessione importante.

Juve, si lavora ad un sacrificio

Per far quadrare il bilancio come abbiamo detto dovrà andare in porto una cessione importante. L’idea della dirigenza è quella di cedere uno dei prodotti del settore giovanile (i candidati principali sono Huijsen e Soulé).

Non è da escludere però che con una super offerta venga dato via anche qualche elemento chiave della rosa. Proprio in una direzione del genere si sta muovendo infatti il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che a quanto pare ha telefonato al calciatore impegnato al momento agli Europei e vuole strapparlo dalle mani della Juventus.

Rabiot, tentazione Real Madrid

Come ben sappiamo il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno, e adesso il centrocampista francese è svincolato. Nonostante i bianconeri stiano provando a convincere il calciatore a riunirsi alla banda di Thiago Motta però la concorrenza degli altri club è molto forte.

Su tutti sembrano esserci il Milan ed alcune squadre di Premier League. Nelle ultime ore però a sorpresa anche il Real Madrid si sarebbe messo in corsa per assicurarsi il transalpino, e a parametro zero un’opzione del genere può svilupparsi realmente.