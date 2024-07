“Alla Juve non posso venire”: rifiuta i bianconeri per ragioni di tifo | Tifosi completamente impazziti

Declinata seccamente la proposta della Vecchia Signora per non tradire la piazza: tifosi juventini impazziti dopo aver appreso la notizia.

E’ un mercato davvero con i fiocchi quello che sta conducendo la Juventus. La società bianconera vuole tornare competitiva su ogni fronte, e per questa ragione sta lavorando molto sul rafforzamento della rosa.

A pochi giorni dall’apertura della finestra di trasferimenti, la Vecchia Signora ha già chiuso i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram, mentre è ormai in dirittura d’arrivo quello che porta a Michele Di Gregorio. Oltre a questi però il club segue da vicino tanti altri nomi di rilievo.

Uno di questi però ha rifiutato il trasferimento alla Juventus per ragioni di tifo. Per non tradire la piazza infatti il giocatore ha declinato l’offerta juventina e si trasferirà in un altro club.

Niente Juve per lui: non vuole tradire i tifosi

Uno dei calciatori di cui si parla di più in questa sessione di mercato estiva è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Il centrale difensivo è reduce da una fantastica stagione con la maglia del Torino, con la quale si è messo in mostra in maniera davvero importante. Di conseguenza diversi club hanno iniziato a seguirlo da vicino. Tra questi anche la Juve, a caccia di rinforzi per la propria retroguardia.

I bianconeri in realtà avrebbero fatto un vero e proprio tentativo per acquistare il capitano granata, mettendo sul piatto la bellezza di 42 mln di euro più bonus, ma è stato lo stesso calciatore ad aver detto di no. Buongiorno non vuole tradire i tifosi torinesi, e per questa ragione ha declinato la proposta juventina. Per lui si prospetta un futuro a tinte azzurre. Il Napoli sta per mettere a segno il colpaccio, e pagherà ad Urbano Cairo 35 milioni più 5 di bonus per accaparrarsi le prestazioni del difensore.

Problema difensore per la Juve

Buongiorno non è l’unico centrale difensivo che non approderà alla Continassa per ragioni del genere. Qualche giorno fa il dirigente del Bologna Giovanni Sartori ha chiuso completamente in faccia la porta ai bianconeri sulla possibilità di cedere loro Riccardo Calafiori.

In questo caso secondo i rumors tra la dirigenza rossoblù e il calciatore sarebbe stato fatto un patto anti Juve, che vieta all’ex primavera della Roma di trasferirsi alla Vecchia Signora. Anche in questo caso le ragioni di questo astio sarebbero date dalla rivalità tra le due squadre.