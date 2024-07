Me ne vado in Arabia, grazie a tutti: strappa il contratto con la Juve e conclude la sua carriera in bianconero | Neanche il tempo di firmare

Cessione clamorosa in casa bianconera, con il calciatore, il quale ha firmato da poco con i bianconeri, che si appresta a volare in Arabia.

La Juventus sta svolgendo un grande lavoro sul mercato. La società torinese infatti vuole tornare a vincere uno scudetto che manca da oltre quattro anni, e l’idea è quella di provare a scipparlo ai nerazzurri già a partire dal prossimo anno. Allo stesso modo poi anche sugli altri fronti si dovrà essere competitivi, con le nuove versioni di Champions League e Mondiale per Club che possono essere una vetrina davvero importante.

Dunque è per questa ragione che la dirigenza sta mettendo a segno diversi colpi in entrata, e che continua a muoversi imperterrita per tanti altri nomi di rilievo. Nel frattempo però qualcosa deve iniziare a muoversi anche dal punta di vista delle cessioni. Dopo aver salutato i calciatori in scadenza di contratto, oltre ad aver concluso l’affare per l’addio di Moise Kean, passato alla Fiorentina, un’altra partenza si sta definendo alla Continassa.

Un calciatore juventino, che da poco ha firmato con la Vecchia Signora, è pronto a buttare via il proprio accordo con il club per trasferirsi in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c’è un ricchissimo ingaggio. Un addio dunque inatteso per lui, che sembrava doversi avviare ad un’altra annata a Torino, e che invece sta per fare le valigie definitivamente.

Una cessione inattesa per la Juventus

Qualche mese fa la Juventus ha rinnovato il contratto di Daniele Rugani in scadenza alla fine di giugno scorso. Il difensore centrale ha firmato fino al 2026, legandosi così quasi a vita alla Vecchia Signora, tanto che aveva scelto di decurtarsi l’ingaggio pur di rimanere.

Con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina però qualcosa sembra essere cambiato. A quanto pare infatti l’allenatore non vuole puntare su di lui e lo ha inserito nella lista degli esuberi contro ogni pronostico. Finito sul mercato dunque il calciatore si appresta a salutare Torino contro ogni pronostico. Ad attenderlo c’è l’Arabia Saudita.

Rugani apre alla Saudi Pro League

Secondo le ultime indiscrezioni l’Al Shabab ha messo nel mirino Rugani, ed è pronto ad offrirgli uno stipendio nettamente più alto rispetto a quello che percepisce attualmente. Questo trasferimento farebbe felice anche la Juventus, che in questo modo incasserebbe una piccola somma di denaro per il suo cartellino.

Attenzione però perché c’è una pista strepitosa per il suo futuro che non è del tutto da abbandonare, e riguarda l’Ajax, dove il tecnico italiano Farioli vorrebbe portarlo con se.