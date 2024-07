Calafiori no? E allora prendiamo lui: Thiago e Giuntoli d’accordo | Arriva alla Juve per fare il titolare

Sfumato il difensore del Bologna, la Vecchia Signora ha deciso di virare su un altro centrale per rafforzare il proprio pacchetto arretrato.

La campagna acquisti della Juventus prosegue senza sosta. Il club torinese sta lavorando tantissimo sul mercato per mettere a disposizione di mister Thiago Motta un organico di grande valore in vista del prossimo anno. Sono già diversi i rinforzi arrivati a Torino fino ad oggi. Oltre a Douglas Luiz, già ufficiale, sono in chiusura anche Khephrem Thuram e Michele Di Gregorio.

Ma la Vecchia Signora non ha alcuna voglia di fermarsi. Oltre a questi infatti la dirigenza juventina sta spingendo parecchio per altri due nomi, che segue da diversi mesi ormai. Uno è Teun Koopmeiners, per il quale si sta preparando una ricca offerta, e l’altro è Riccardo Calafiori. Quest’ultimo però è svanito completamente dopo che il dirigente del Bologna Giovanni Sartori ha ammesso di non volerlo cedere alla Juve.

Di conseguenza per rafforzare la propria retroguardia le Zebre stanno valutando altri nomi. Uno in particolare però sembra essere diventato il prescelto assoluto. Si tratta di un profilo che ha messo d’accordo sia il tecnico che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il calciatore in questione è pronto a sbarcare a Torino per diventare il titolare assoluto della difesa di Motta.

L’alternativa di Motta e Giuntoli a Calafiori

Svanita la pista juventina, Riccardo Calafiori sembra destinato ormai alla Premier League, dove si sta preannunciando un acceso derby di mercato tra l’Arsenal e il Chelsea. I Gunners però ad oggi sembrano essere in netto vantaggio nella corsa al giocatore.

E’ proprio questo possibile trasferimento che dovrebbe regalare alla Juventus il proprio difensore centrale. Con l’arrivo del calciatore del Bologna alla corte di Mikel Arteta, andrebbe liberato un posto nello scacchiere difensivo del club londinese, e il sacrificato ad oggi sembra essere Jakub Kiwior.

Un rinforzo che piace a tutti

Il calciatore polacco sembra aver messo tutti d’accordo. In primis Thiago Motta, che lo conosce bene avendolo già allenato ai tempi dello Spezia, e dopodiché anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per ragioni di prezzo.

Con circa 25-30 milioni di euro infatti la Juventus chiuderebbe questo colpo in entrata, regalando così al proprio organico un nuovo difensore di grande rilievo. A breve dovrebbero esserci grandi novità da questo punto di vista, con l’allenatore italo-brasiliano che può accogliere il suo rinforzo difensivo.