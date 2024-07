Lo volete? Abbiamo rifiutato già 35 milioni di € | Giuntoli ci resta di sasso: trattativa complicatissima

Strada in salita per il direttore sportivo bianconero, che rischia di dover rinunciare anche a questo grande obiettivo di mercato.

Prosegue spedito il mercato della Juventus. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, il club bianconero nelle scorse ore ha accolto alla Continassa anche Khephren Thuram, che si è sottoposto alle visite mediche di rito ed è diventato un nuovo calciatore juventino.

La campagna acquisti della Vecchia Signora però è tutt’altro che chiusa, e nei prossimi giorni ci saranno diversi movimenti anche per quanto riguarda gli altri reparti.

Una notizie recentissima però ha lasciato senza parole il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Per un calciatore nel mirino delle Zebre infatti il club proprietario del suo cartellino ha rifiutato una proposta da 35 milioni, facendo capire che ce ne vogliono molti di più. La trattativa dunque per la Juve si fa più complicata che mai.

Bastoni tra le ruote per Giuntoli

Non è affatto un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un rinforzo per la propria retroguardia. Il principale obiettivo da questo punto di vista da tempo era Riccardo Calafiori, ragazzo esploso la scorsa stagione a Bologna proprio sotto la guida di Thiago Motta. Purtroppo però per l’ex primavera della Roma non c’è stato niente da fare.

La dirigenza rossoblù infatti ha chiuso le porte in faccia alla Vecchia Signora, affermando di volerlo vendere all’estero sia per una questione economica e sia per non rinforzare una squadra con cui i rapporti non sono proprio idilliaci. Dunque con la pista Calafiori che è sfumata del tutto (il ragazzo sembra ormai ad un passo dall’Arsenal), il ds Giuntoli sta valutando diversi nomi. Un altro di questi però sembra essere andato in frantumi.

Salta anche l’idea Todibo?

Come nome nuovo per la difesa juventina ultimamente circolava quello di Jean Clair Todibo, classe 1999 ex Barcellona che sta facendo molto bene a Nizza. Le cose però anche per quanto riguarda il 24enne francese si stanno complicando in maniera tremenda.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano infatti di recente il club transalpino ha rifiutato una proposta da ben 35 milioni di euro da parte del West Ham, facendo così capire di voler incassare molto di più dalla sua cessione. Un segnale chiaro dunque anche per la Juve e per le altre pretendenti. Adesso tocca a Giuntoli capire se vuole investire più di questa somma per Todibo e se virare su un altro profilo.