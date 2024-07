Con lui facciamo un figurone in Champions League: lascia la Juve e va… al Bologna | Italiano lo strappa a Motta

Il club felsineo sta per chiudere il colpo per l’arrivo di un grande nome proveniente dai rivali della Vecchia Signora.

Lo scorso anno il Bologna è stato artefice di un vero e proprio miracolo. Per la seconda volta nella sua storia infatti (la prima è stata oltre 50 anni fa, quando vinse lo scudetto) il club felsineo è riuscito a centrare l’accesso in Champions League. Un risultato clamoroso e totalmente insperato ad inizio stagione, ma che è stato reso possibile dal grande lavoro di Thiago Motta e dei suoi calciatori.

Centrato questo traguardo sorprendente, adesso per la squadra emiliana è tempo di guardare al futuro. Ovviamente ci sarà una mini rivoluzione, già iniziata, in diversi ambiti. In primis la panchina, dove l’italo-brasiliano è passato alla Juventus facendo posto a Vincenzo Italiano. Anche dal punto di vista della rosa poi ci saranno tante novità. Diversi top player faranno le valigie: Zirkzee è già stato ceduto al Manchester United, Calafiori invece è molto vicino all’Arsenal, e non è da escludere che se ne vadano anche altri grossi nomi.

Allo stesso modo però la società di Saputo sta cominciando a muoversi sul mercato in entrata. Lo sopra citata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie implica l’arrivo di diversi rinforzi importanti, e per questa ragione sono in corso tanti discorsi ai piani alti del club felsineo. Un grosso aiuto però potrebbe arrivare proprio dall’ex allenatore bolognese.

Thiago Motta regala il colpo Champions al Bologna

L’approdo a Torino dell’ex centrocampista di Inter e PSG sta implicando diverse novità. Molti calciatori che non rientrano nei piani del tecnico sono stati messi alla porta.

Tra questi spicca Daniele Rugani, difensore che potrebbe far comodo proprio al Bologna vista l’ormai certa partenza di Riccardo Calafiori. Il centrale ha esperienza da vendere, e sarebbe un colpo importante per affrontare nel migliore dei modi la Champions League.

Rugani-Bologna, due nodi da sciogliere

Quella di Rugani per il Bologna sembra essere molto più di un’idea. Tuttavia ci sono un paio di questioni da risolvere prima di far andare in porto la trattativa. La prima è legata alla folta concorrenza sul giocatore.

La seconda invece riguarda il fatto che la Juventus, dopo aver ricevuto un secco no proprio dai felsinei per Calafiori, potrebbe impuntarsi decidendo così di non vendere il difensore o qualsiasi altro calciatore di sua proprietà al club emiliano.