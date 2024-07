Paulo Fonseca lo dice a Ibrahimovic: per me se ne può andare già subito | Prestito con diritto di riscatto

Accordo tra Fonesca e Ibrahimovic per lasciare partire il giocatore in esatte: se ne va in prestito.

Il Milan continua a muovere le proprie pedine, sotto traccia. Dopo la conferenza di Ibrahimovic infatti, in cui era stato dato il benvenuto a Fonseca, i rossoneri si sono praticamente mutati e stanno lavorando senza lasciare trapelare nulla, o quasi. In queste ore infatti nell’immobilismo apparente, sembra muoversi qualcosa.

Prima di arrivare al ritiro infatti, Fonseca vorrebbe piazzare insieme a Ibrahimovic prima di tutto gli esuberi, in modo tale da concentrarsi sui calciatori giusti e dare la possibilità ai partenti di rimettersi in gioco il più in fretta possibile. Laddove c’è possibilità, ovviamente, monetizzare dagli addii sarà fondamentale.

Intanto in queste ore si ragiona molto sui prestiti, con una serie di giocatori che dovranno trovare una nuova sistemazione dopo essere stati bocciati in partenza dal nuovo tecnico. Piazzato De Ketelaere, riscattato dall’Atalanta, il Milan proverà a fare posto anche in difesa.

Milan, bocciatura di Fonesca: prestito all’estero

In queste ore il Milan sta ragionando sul da farsi per alcuni giocatori ormai ai margini del progetto, ma sui quali la società non vorrebbe perdere gli investimenti fatti. Tra i vari Origi, Saelemaekers, c’è anche spazio per qualche addio in prestito in difesa.

Stiamo parlando di Marco Pellegrino, arrivato la scorsa estate e già pronto a dire addio al Milan. Il giovane difensore centrale aveva fatto in tempo a esordire con la maglia rossonera nel periodo di fine anno nel 2023, quando la moria di difensori aveva costretto Pioli a raschiare il fondo della panchina. Dopo l’esperienza alla Salernitana l’argentino può nuovamente partire, stavolta all’estero.

Milan, ipotesi prestito secco per Pellegrino

Marco Pellegrino ha collezionato in Serie A 11 presenze lo scorso anno. Dopo quelle con la maglia del Milan, tra cui quella di Napoli che rimane un esordio piuttosto traumatico, l’argentino si è traferito alla Salernitana ma senza ottenere risultati egregi. Complice una situazione societaria disastrosa, e anche tecnica con la retrocessione dei granata, il giovane è tornato a Milano ma potrebbe nuovamente essere pronto a partire.

Secondo quanto si apprende dai media argentini, su di lui ci sarebbe l’Indipendente, che vorrebbe il giocatore in prestito secco. La modalità, per permettere al giovane di mettere minuti importanti nelle gambe, potrebbe essere accettata dal Milan che non avrebbe al momento altri pretendenti per Pellegrino alla porta.