Luis Enrique lo convince: vieni al PSG e presto sarai titolare | Addio Juve: 28 milioni di euro

La Juventus si prepara a un’altra cessione importante. Sul giocatore fa sul serio il PSG: lo prova a convincere Luis Enrique.

Una delle più attive sul mercato, in queste prime settimane estive. La Juventus ha confermato le premesse e tenuto fede alle aspettative, visto che dopo l’addio di Allegri e con i “pieni poteri” di Giuntoli, ci si aspettava una vera e propria rivoluzione tecnica.

Thiago Motta è stato il fiore all’occhiello e primo mattoncino della nuova gestione, che adesso aspetta anche tanti nuovi innesti di qualità e di caratura internazionale per tornare a vincere. Giocatori del calibro di Douglas Luiz, di Thuram – pronto a firmare con la Juve – daranno sicuramente una marcia in più a un centrocampo da rinvigorire, ma adesso per il ds ex Napoli sarà tempo anche di operazioni in uscita.

Il budget arricchito dalle cessioni di Barrenechea, Iling Junior e Kean potrebbe lievitare ancora di più nelle prossime settimane grazie alla partenza di un altro giocatore. Su di lui avrebbe messo gli occhi, come riportato in queste ore da Alfredo Pedullà sul suo sito, il Paris Saint Germain. La valutazione della Juventus però rimane alta.

Juve, il PSG fa sul serio: l’indiscrezione

Se per molti sarebbe dovuto essere Bremer, o lo stesso Chiesa, il big sacrificabile per sostenere il mercato in entrata, Giuntoli al momento è riuscito a fare cassa con giocatori più ai margini della rosa. Nemmeno Soulé al momento, forse uno degli uomini con più mercato, sembra certo della partenza.

D’altro canto rimangono dei giocatori ancora da piazzare, e che in caso di offerta importante potrebbero essere lasciati partire. Uno di questi è sicuramente Huijsen, che tanto bene ha fatto a Roma nei primi sei mesi del 2024, e che è tornato alla Juve alla fine del prestito secco nella Capitale. Su di lui sarebbe piombato il Paris Saint Germain: ecco quanto chiede la Juventus per farlo partire.

Juve, contatti col PSG: le richieste dei bianconeri

Come riferito da Alfredo Pedullà, uno dei giocatori in partenza per la Juve rimane Huijsen, il giovane ex Roma che potrebbe anche essere inserito nella trattativa per Koopmeienrs.

La Juventus vorrebbe monetizzare bene da una sua partenza, e la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni. Come trapelato però, i bianconeri vorrebbero almeno 28 milioni di euro per lasciarlo partire, e il PSG potrebbe soddisfare le richieste economiche di Giuntoli. I contati rimangono vivi.