Intervenuto ai microfoni di “France Football”, Javier Pastore, ex calciatore del Palermo, si è espresso così in merito alla sua esperienza con la maglia rosanero: «Se conservo un ricordo in particolare con la maglia rosanero? Il derby contro il Catania in casa nel 2010. Segnai una tripletta e vincemmo 3-1. Allo stadio c’era un clima di estasi: un ambiente incredibile, un giorno che non dimenticherò mai. E poi, certo, la finale contro l’Inter nel 2011. Posso ancora rivedere il centro di Roma inondato dal rosa, il colore di maglia del Palermo. Non tutti avevano potuto prendere un posto a sedere all’Olimpico e la città si era allora riempita di tifosi rosanero. Tutta la mia famiglia era venuta a vedermi e hanno seguito la partita a fianco dei tifosi. Avevano perfino pranzato assieme a loro».