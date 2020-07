Intervenuto ai microfoni di “France Football”, Javier Pastore, ex calciatore del Palermo, si è espresso così in merito alla sua esperienza con la maglia rosanero: «A Palermo sono stato accolto a braccia aperte e ho passato lì due anni meravigliosi. Erano per me i primi in Europa, quando pensavo ancora di potere incontrare molte difficoltà per adattarmi essendo così lontano dalla mia famiglia. La gente per strada mi ha dato tanto amore e terrò sempre nel mio cuore questa squadra. Ricordo ancora i pomeriggi in spiaggia, quando i palermitani venivano a parlare con me di calcio e delle mie partite. Ma non solo: al ristorante, al panificio, per la città, venivano a spingersi fra di loro pur di lasciarmi una parolina, sempre di grande affetto. I palermitani sono pronti a morire per la loro squadra. Soffrono in questo momento, ma so che, come in Argentina, non abbandoneranno per niente al mondo la squadra sino a che non ritroverà il posto che si merita, in Serie A».