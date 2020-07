Intervenuto ai microfoni di “France Football”, Javier Pastore, ex calciatore del Palermo, si è espresso così: «Se incolpo Zamparini per il fallimento del Palermo? È triste che questa storia sia finita così. Ma non sono stato al Palermo negli ultimi anni e preferirei quindi non sbilanciarmi sulla questione Zamparini. A livello personale, nei miei due anni in Sicilia, avevo sempre avuto un rapporto molto buono con lui. Stava al mio fianco per supportarmi in ogni momento, anche quando le cose andavano male».