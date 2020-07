Sembra esserci una svolta nella trattativa tra l’italo tunisino, Jihed Gharbi, e i soci del Marsala calcio per il definito passaggio societario. Intervenuto ai microfoni di “Trileggo.it”, il signor Gharbi si è espresso così: «Purtroppo, a causa della chiusura degli aeroporti, non sono potuto venire prima a Marsala e adesso i tempi sono veramente brevi per portare a termine la trattativa. Finalmente sembra che tutto vada però per il verso giusto, il mio legale e quello del Marsala, stanno, infatti, lavorando alacremente per preparare il passaggio delle quote e eleggere un nuovo consiglio direttivo in cui io sarei il presidente. Mi dicono che ci vorranno non meno di dieci giorni. Nel frattempo ho già bloccato l’allenatore e i giocatori che comporranno il roster per l’anno 20/21, fino al 10 agosto circa. Se per quella data tutto sarà stato risolto felicemente potremo partire per il rilancio del Marsala, purtroppo dall’Eccellenza, per riportarlo dove merita. Speriamo di vincere già da subito il campionato ma non sarà facile. Se le cose non dovessero andar bene, con grande rammarico, lascerò Marsala e libererò i calciatori impegnati con me sulla parola per accasarsi dove meglio credono».