Javier Pastore e il possibile futuro in Major League Soccer. Stando a quanto riporta “Tmw” c’è una trattativa concreta ed è quella con l’Inter Miami CF di David Beckham. La Roma chiede circa dieci milioni di euro per la cessione del trequartista argentino, una richiesta ritenuta troppo alta dal club a stelle e strisce che al momento s’è detto disposto a spendere circa 5 milioni di euro per il cartellino. Le parti, in questi giorni, stanno discutendo anche dell’ingaggio. Pastore ha con la Roma altri tre anni di contratto, il Miami ha messo sul tavolo un biennale con opzione per una ulteriore stagione da cinque milioni di dollari l’anno. Ingaggio, quindi, molto simile rispetto a quello attuale e un’offerta su cui Pastore sta riflettendo. Non trovano conferma, invece, trattative con altri club di MLS, in particolare Seattle Sounders e Atlanta United.