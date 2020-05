Come si legge su “Repubblica.it” c‘è una nuova stretta del ministro della Salute Roberto Speranza, che prevede un ritorno indietro sull’ipotesi della libera circolazione tra Regioni a partire dal 3 giugno. L’idea al vaglio in queste ore è di rendere possibili da quella data solo gli spostamenti tra Regioni che registrano un livello pari di contagio. Se così fosse, i lombardi potrebbero spostarsi solo in Molise e in Umbria, che al momento registrano lo stesso indice di diffusione del virus (livello medio). Al contrario, stando agli ultimi dati disponibili sul rischio di diffusione del virus, da regioni con basso tasso di rischio non si potrebbe – ad esempio – raggiungere la Lombardia. Per decidere, si dovranno aspettare gli esisti del monitoraggio imposto alle Regioni, stilati in base ai 21 parametri stabiliti dal ministero della Salute.