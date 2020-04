«Mi preoccupo, più che altro, per la prossima stagione. Tante società di C, non si iscriveranno e si farà fatica a comporre tre gironi composti da 60 squadre. Bisognerà arrivare ad una riforma. Nessuno di noi, avrebbe mai pensato di vivere questo dramma…». Queste le parole del presidente della Feralpi Salò, Pasini, rilasciate ai microfoni di “Radio Sportiva” in merito al prossimo campionato di Serie C.